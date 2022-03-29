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Россию могут исключить из ФИФА, у «Авангарда» и «Металлурга» будет 7-й матч, Айртон уйдет из «Спартака», фотосессия Медведевой, «МЮ» встречался с Почеттино и другие новости утра

1. Россию могут отстранить на 2 года или бессрочно по итогам конгресса ФИФА в Дохе, пишет инсайдер Нобель Арустамян.

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