Полянский: Россия не дает Западу монополизировать ОБСЕ

www.globallookpress.com/Thomas Trutschel/photothek.net Россия препятствует попыткам западных стран превратить ОБСЕ в инструмент гибридной войны и монополизировать организацию.
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