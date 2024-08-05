«Такого не было с 1967 года». Льюис Хэмилтон установил историческое достижение

«Такого не было с 1967 года». Льюис Хэмилтон установил историческое достижениеGetty Images / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон написал историю, выиграв гонки в Сильверстоуне и Спа перед летним перерывом.
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