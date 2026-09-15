Фольклорист Добровольская рассказала о приметах бабьего лета

Фольклорист Варвара Добровольская рассказала о народных приметах и традициях, связанных с бабьим летом.
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