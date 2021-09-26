Рак графини Грэнтэм и смерть возлюбленного Мэри. Как сюжет «Аббатства Даунтон» просочился в реальность

Британская драма Джулиана Феллоуза об аристократах Кроули и их прислуге растянулась на шесть сезонов, но зрители настолько полюбили героев, что продюсеры выпустили сначала один полнометражный фильм, а в этом году стартовало производство второго.
Британская драма Джулиана Феллоуза об аристократах Кроули и их прислуге растянулась на шесть сезонов, но зрители настолько полюбили героев, что продюсеры выпустили сначала один полнометражный фильм, а в этом году стартовало производство второго.
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