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«Найдите того, кто слил»: дом генерала-майора Груниса целенаправленно атаковали БПЛА — Кашеварова

«Найдите того, кто слил»: дом генерала-майора Груниса целенаправленно атаковали БПЛА — Кашеварова

16 сентября стало известно о смерти генерал-майора, командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, «Маршала Победы», как называл его президент РФ Владимир Путин, Героя России Антона Груниса (позывной «Грозный»).

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