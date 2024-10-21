«Это конец, всё кончено»: В США забили тревогу после слов Путина по Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive высказался о тревоге после заявления Владимира Путина по Украине.
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