Комбикорм для бройлеров: как строится рацион от первых дней до убоя

Бройлеру нужен рацион по возрасту: престартер, старт, рост и финиш. В статье разобраны состав комбикорма, суточные нормы, белок и энергия, расход смеси, конверсия, хранение и типичные ошибки кормления от первых суток до убоя.
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