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Царьград

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hh.ru: спрос на руководителей филиалов в Санкт-Петербурге вырос на 78%

hh.ru: спрос на руководителей филиалов в Санкт-Петербурге вырос на 78%

В 2026 году число вакансий в Санкт-Петербурге резко выросло: на 78% увеличилось предложение для руководителей филиалов, а на 39% — для маляров и отделочников, согласно данным исследования hh.

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