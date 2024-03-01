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Трамп: нелегалы в США получают больше привилегий, чем американцы

Трамп: нелегалы в США получают больше привилегий, чем американцы

Мигранты в США получают больше привилегий и возможностей, чем сами граждане, в том числе ветераны. Такое мнение выразил 45-й президент США Дональд Трамп во время поездки с действующим главой Белого дома Джо Байденом на южную границу.

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