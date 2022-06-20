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На детской площадке в Петербурге насильник прижёг лицо сопротивлявшейся школьницы сигаретой

На детской площадке в Петербурге насильник прижёг лицо сопротивлявшейся школьницы сигаретой

Инцидент произошёл около трёх часов дня 18 июня. В полицию за помощью обратилась 16-летняя девочка. Людям в форме школьница рассказала, что часом ранее на детской площадке во дворе дома по проспекту Народного Ополчения на неё напал незнакомец.

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