На детской площадке в Петербурге насильник прижёг лицо сопротивлявшейся школьницы сигаретой

Инцидент произошёл около трёх часов дня 18 июня. В полицию за помощью обратилась 16-летняя девочка. Людям в форме школьница рассказала, что часом ранее на детской площадке во дворе дома по проспекту Народного Ополчения на неё напал незнакомец.