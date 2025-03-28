Строительная отрасль стала одним из флагманов развития Барнаула

За пять лет в Барнауле введено около трех миллионов квадратных метров жилья За пять лет в Барнауле введено было введено около 3 млн квадратных метров жилья, а обеспеченность населения приблизилась к 29 (28,6) квадратным метрам на человека.
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