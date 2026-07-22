США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами, заявили в МИД РФ

Путину лучше не рисковать. Он у нас один. Майами это в США, а помните Мадуро с супругой?... Пиндосы ведут себя как свиньи в дипломатии (впрочем дипломатии не видно никакой) и все договоры и обещания американцев не стоят подписанной ими бумажки. Американцам верить НЕЛЛЬЗЯ. береженого ВВП бог бережет.

Галина

С Вами полностью согласна... Нашему президенту на этой двадцатке делать нечего, одно и тоже им говорить бесполезно.... ОН НАМ НУЖЕН ДОМА И ТОЧКА!!!! Правильно Вы сказали: БЕРЕЖЕНОГО ВВП БОГ БЕРЕЖЕТ.... А американцам верить абсолютно НЕЛЬЗЯ.... Это купи-продай..... А если поедет то получится как с Мадуро и его женой... Нам это ни к чему....