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Журнал «Профиль»

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США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами, заявили в МИД РФ

Американская сторона, которая в декабре примет саммит "большой двадцатки", подает сигнал о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Путину лучше не рисковать. Он у нас один. Майами это в США, а помните Мадуро с супругой?... Пиндосы ведут себя как свиньи в дипломатии (впрочем дипломатии не видно никакой) и все договоры и обещания американцев не стоят подписанной ими бумажки. Американцам верить НЕЛЛЬЗЯ. береженого ВВП бог бережет.
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1 м.
Галина
С Вами полностью согласна...  Нашему президенту на этой двадцатке делать нечего, одно и тоже им говорить бесполезно.... ОН НАМ НУЖЕН ДОМА И ТОЧКА!!!! Правильно Вы сказали: БЕРЕЖЕНОГО ВВП БОГ БЕРЕЖЕТ.... А американцам верить абсолютно НЕЛЬЗЯ.... Это купи-продай..... А если поедет то получится как с Мадуро и его женой... Нам это ни к чему....
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1 м.