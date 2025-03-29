Steak Lovers
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Steak Lovers

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Превращаем омлет в настоящий пирог. Добавили капусту и картофель

Превращаем омлет в настоящий пирог. Добавили капусту и картофель

Обычный омлет можно сделать еще вкуснее, превратив его в своеобразный пирог. Для этого в яичную смесь добавляем нашинкованную капусту, тертый картофель и специи, а затем обжариваем все на сковороде до золотистой корочки.

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