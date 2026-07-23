Банк «Россия» намерен инициировать банкротство «Евротранса»

Банк «Россия» намерен обратиться с заявлением о банкротстве компании «Евротранс». Уведомление появилось на площадке Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСБ) 23 июля в 08:51 мск.