Банк «Россия» намерен инициировать банкротство «Евротранса»

Банк «Россия» намерен обратиться с заявлением о банкротстве компании «Евротранс». Уведомление появилось на площадке Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСБ) 23 июля в 08:51 мск.
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