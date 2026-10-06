У съездившего в Киев канцлера Мерца душа повисла на нитке

Душа висит на нитке, а думает о прибытке. Помните эту поговорку от одного крайне несимпатичного персонажа фильма «Брат»? Ее на 100 процентов можно применить к другому несимпатичному деятелю – немецкому канцлеру Мерцу, эдаким сюрпризерным визитером прибывшим к своему подопечному в Киев.
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А была такая возможность - за УНИЧТОЖЕНИЯ Мерца с его бандой получить ГЕРОЯ РФ!!!!!!! Жаль, что не получилось! СМЕРТЬ фашистам!
Вот и надо эту мерзкую нацистскую рожу Мерца повесить на этой нитке...