У съездившего в Киев канцлера Мерца душа повисла на нитке

Душа висит на нитке, а думает о прибытке. Помните эту поговорку от одного крайне несимпатичного персонажа фильма «Брат»? Ее на 100 процентов можно применить к другому несимпатичному деятелю – немецкому канцлеру Мерцу, эдаким сюрпризерным визитером прибывшим к своему подопечному в Киев.