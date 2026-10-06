Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 853 подписчика

У съездившего в Киев канцлера Мерца душа повисла на нитке

У съездившего в Киев канцлера Мерца душа повисла на нитке

Душа висит на нитке, а думает о прибытке. Помните эту поговорку от одного крайне несимпатичного персонажа фильма «Брат»? Ее на 100 процентов можно применить к другому несимпатичному деятелю – немецкому канцлеру Мерцу, эдаким сюрпризерным визитером прибывшим к своему подопечному в Киев.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя