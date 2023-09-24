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Джоэл Эмбиид до 10 октября должен дать ответ сборной Франции

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта в эфире радио-шоу «Stephen Time» рассказал, что MVP НБА Джоэл Эмбиид в скором времени примет решение, национальную команду какой страны будет представлять.

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