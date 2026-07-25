В Ростове-на-Дону после урагана затопило улицы и повалило деревья

Фото последствий "мегаурагана", обрушившегося на Ростов-на-Дону публикуют местные Telegram-каналы. В постах говорится, что после шторма в жилищном комплексе "Вересаево" перевернуло "Газель" и будку охраны, повалило столбы, заборы и деревья, а также выдавило оконные рамы.