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Газета.ру

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В Ростове-на-Дону после урагана затопило улицы и повалило деревья

В Ростове-на-Дону после урагана затопило улицы и повалило деревья

Фото последствий "мегаурагана", обрушившегося на Ростов-на-Дону публикуют местные Telegram-каналы. В постах говорится, что после шторма в жилищном комплексе "Вересаево" перевернуло "Газель" и будку охраны, повалило столбы, заборы и деревья, а также выдавило оконные рамы.

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