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Живая Кубань

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Нового батутного центра в Краснодаре не будет. Денег уже нет: похищено около 400 миллионов рублей. В чьи карманы ушли средства и что грозит ворам?

Нового батутного центра в Краснодаре не будет. Денег уже нет: похищено около 400 миллионов рублей. В чьи карманы ушли средства и что грозит ворам?

Нового батутного центра в Краснодаре не будет. Денег уже нет: похищено около 400 миллионов рублей. В чьи карманы ушли средства и что грозит ворам?В Краснодарском крае завершилось расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве при строительстве батутного центра.

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