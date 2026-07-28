Нового батутного центра в Краснодаре не будет. Денег уже нет: похищено около 400 миллионов рублей. В чьи карманы ушли средства и что грозит ворам?В Краснодарском крае завершилось расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве при строительстве батутного центра.