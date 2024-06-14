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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

― Поздравляем с праздником народным! В КАЖДЫЙ дом приходит благодать… ― Что за праздник? ― Пятница сегодня!))) Это стыдно граждане не знать!😜 Доброе утро, друзья!.

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