― Поздравляем с праздником народным! В КАЖДЫЙ дом приходит благодать… ― Что за праздник? ― Пятница сегодня!))) Это стыдно граждане не знать!😜 Доброе утро, друзья!.
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― Поздравляем с праздником народным! В КАЖДЫЙ дом приходит благодать… ― Что за праздник? ― Пятница сегодня!))) Это стыдно граждане не знать!😜 Доброе утро, друзья!.