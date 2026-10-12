Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спрос на зимовку во Вьетнаме среди пенсионеров вырос на 40% за три года

Спрос на зимовку во Вьетнаме среди пенсионеров вырос на 40% за три года

Спрос среди российских пенсионеров на зимовку во Вьетнаме за три года вырос на 40%. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда» со ссылкой на московские турагентства.

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