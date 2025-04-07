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Царьград

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ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: возможен тариф на бурбон до 50%

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: возможен тариф на бурбон до 50%

Евросоюз готовится к ответным мерам на американские пошлины на сталь и алюминий. В числе предложенных мер - 50% тариф на бурбон и другие американские товары.

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