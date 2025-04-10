Десантники из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) в Курской области нашли у ликвидированного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) телефон, в котором было компрометирующее украинскую армию голосовое сообщение.
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