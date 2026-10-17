Эндокринолог Екатерина Янг предупредила о вреде роликов, утверждающих, что огурцы вызывают рак. Онкологи Андрей Пылёв и Елена Смирнова объяснили, что такие слухи пугают людей, и рекомендовали быть внимательными к консервированным продуктам.