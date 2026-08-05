На Украине раскритиковали возвращение России в Лигу наций по волейболу

Глава Федерации волейбола Украины Михаил Мельник выразил возмущение решением Международной федерации волейбола (ФИВБ) допустить российские сборные к участию в Лиге наций 2027 года, заявив, что организаторы не учитывают мнение украинской стороны.
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