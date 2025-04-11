Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

Расчёт САУ 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчёт САУ 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

После выполнения боевой задачи расчёт оперативно покинул огневую позицию. Уничтожение данного укрепленного опорного пункта позволило продвинуться нашим штурмовикам ближе к Красноармейску.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх