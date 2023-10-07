«Бунты» в США: в стране вспыхнули новые забастовки Евгения КомароваСоединенные Штаты охвачены масштабными забастовками, которые продолжают расширяться, затрагивая различные отрасли промышленности и услуг.
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