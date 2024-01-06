Библиотечную книгу в гроб. Как изменились похороны у русских

Где покойникам в России ставят крест в ногах, а где в голову, где вместо памятников на могилу кладут булыжники, и зачем к пальцам мертвецов в доме привязывают проволоку, RTVI рассказала старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Татьяна Листова.
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