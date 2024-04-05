Михайловский район прошёл пик паводка. Вода остаётся только в селе Ракиты

Глава района отметил, что вода из района уходит, и второй волны паводка они не ждут В Михайловском районе, который больше остальных в Алтайском крае пострадал от паводка, пик стихийного бедствия уже позади.
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