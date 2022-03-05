Daily Storm

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Россиянам запретят покупать много муки, круп и соли в одни руки в целях борьбы со спекулянтами

Россиянам запретят покупать много муки, круп и соли в одни руки в целях борьбы со спекулянтами

«Ашан» в России уже ввел ограничение по продаже ряда социально значимых товаров, чтобы они были на полкахВ Минпромторге сообщили, что разрешили торговым сетям ограничивать продажи ряда социально значимых товаров с минимальной наценкой в одни руки.

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