Джокович одержал 1000-ю победу в карьере

Новак Джокович обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме (6:4, 6:3). 20-кратный чемпион «Больших шлемов» одержал 1000-ю победу в карьере.

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