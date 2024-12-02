«Это будет самая жесткая битва»: рабочие Volkswagen начали забастовки по всей Германии

Рабочие девяти заводов Volkswagen в Германии 2 декабря начали забастовки, поскольку их не устраивают планы корпорации по сокращению заработной платы в среднем на 10%, а также угрозы закрытия трех предприятий.
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