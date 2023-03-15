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Эрик тен Хаг: «У «МЮ» только раз за сезон был полный состав, остальное время – травмы, дисквалификации. А у «Арсенала» почти всегда доступны все игроки»

Эрик тен Хаг: «У «МЮ» только раз за сезон был полный состав, остальное время – травмы, дисквалификации. А у «Арсенала» почти всегда доступны все игроки»

Эрик тен Хаг пожаловался на проблемы с составом перед матчем с «Бетисом» в Лиге Европы. «Домашний матч против «Манчестер Сити» (2:1) – единственный раз, когда в этом сезоне у нас был полностью готовый состав.

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