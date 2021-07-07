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Тайком сбежала от сына и мужа, чтобы всю жизнь проходить в любовницах: нелёгкая судьба Евгении Ханаевой, бросившей единственного ребёнка ради другого мужчины

Тайком сбежала от сына и мужа, чтобы всю жизнь проходить в любовницах: нелёгкая судьба Евгении Ханаевой, бросившей единственного ребёнка ради другого мужчины

Евгения Ханаева долгие годы чувствовала себя виноватой перед своим единственным наследником. Сын артистки смотрел, как его мама по ту сторону экрана воспитывает чужих детей,  а сам не видел её целых 13 лет.

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Надежда Новопашина
Мне очень нравится! Настоящая актриса. И не виновата она, что любовь зла. Скорее, её проступок доказывает, что она исключительно цельный человек.

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