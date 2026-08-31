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Турция разработала план безопасной транспортировки зерна в Чёрном море. Согласия сторон пока нет

Турция разработала план безопасной транспортировки зерна в Чёрном море. Согласия сторон пока нет

Анкара разработала механизм безопасного экспорта зерна по Чёрному морю и обсуждает его с Киевом и Москвой.

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