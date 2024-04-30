СМИ: Netflix работает над сериалом по “Скуби-ду” Как сообщается, в разработке у Ne...

СМИ: Netflix работает над сериалом по “Скуби-ду”Как сообщается, в разработке у Netflix находится новый сериал “Скуби-Ду” с живыми актерами, что, помимо прочего, сразу же вызвало появление в социальных сетях актера Мэттью Лилларда.