Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю подготовила видеоролик к 106 годовщине службы уголовного розыска

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю подготовила видеоролик к 106 годовщине службы уголовного розыскаВ этот день важно поздравить не только действующих сотрудников, но и ветеранов уголовного розыска.
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