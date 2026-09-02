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Царьград

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SHAMAN признался в своей скучности вне сцены и публичных выступлений

SHAMAN признался в своей скучности вне сцены и публичных выступлений

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в интервью рассказал о своей привычке сохранять голос и немногословности в жизни.

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