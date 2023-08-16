В России предложили запретить все виды охоты на время СВО в ряде регионов

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предложил запретить на время проведения специальной военной операции все виды охоты, кроме регионов, где такая деятельность является основным источником дохода граждан.
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предложил запретить на время проведения специальной военной операции все виды охоты, кроме регионов, где такая деятельность является основным источником дохода граждан.
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