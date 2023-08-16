RT Russia

11 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Ну пусть попробуют!))МИД Украины: Киев...
  • Valeri
    Давно пора выжечь им всю электррнику в этих машинкахВоенная хроника с...
  • Anlrey Boracow
    Выслать в те районы кораблики, не большие, нос "Красухами" или еще с чем ни будь этаким, что бы на этих БПЛА и самоле...Военная хроника с...

В России предложили запретить все виды охоты на время СВО в ряде регионов

В России предложили запретить все виды охоты на время СВО в ряде регионов

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предложил запретить на время проведения специальной военной операции все виды охоты, кроме регионов, где такая деятельность является основным источником дохода граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх