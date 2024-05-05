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Серьёзное ДТП в Челябинске: на перекрёстке перевернулась иномарка

Серьёзное ДТП в Челябинске: на перекрёстке перевернулась иномарка

Авария зарегистрирована в северо-западном районе мегаполиса.Не разъехались: дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль оказался лежащим на крыше, случилось в воскресенье, 5 мая на Северо-Западе Челябинска.

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