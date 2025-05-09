В ЕС хотят дать шанс дипломатическому решению конфликта с Россией

В Евросоюзе хотят подключить дипломатию для преодоления конфронтации с Россией. Группа депутатов Европарламента приехала в Москву в День Победы в Великой Отечественной войне, чтобы положить начало конструктивному диалогу ЕС и РФ.
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