Что можно и что нельзя делать на Зиновия и Зиновию или Синичкин день, 12 ноября, чтобы не накликать беду ClickioЗиновий и Зиновия или Синичкин день, отмечаемый 12 ноября, – это время, когда важно знать, как себя вести, чтобы не привлечь ненужные неприятности.