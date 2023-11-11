Что можно и что нельзя делать на Зиновия и Зиновию или Синичкин день, 12 ноября, чтобы не накликать беду ClickioЗиновий и Зиновия или Синичкин день, отмечаемый 12 ноября, – это время, когда важно знать, как себя вести, чтобы не привлечь ненужные неприятности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии