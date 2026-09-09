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Царьград

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Google инвестирует €13 млрд в центры обработки данных в Финляндии

Google инвестирует €13 млрд в центры обработки данных в Финляндии

Google вложит более €13 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в Финляндии за два года. Компания построит три новых дата-центра и расширит существующий в Хамине.

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