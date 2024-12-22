Все как обычно: геймдиректор Dragon Age: The Veilguard обвинила “кампанию ненависти” в провале RPGВ разговоре с Inverse Коринн Буше, геймдиректор Dragon Age: The Veilguard, высказалась по поводу недавней критики в адрес последней игры BioWare.
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