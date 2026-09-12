В Сербии допустили участие местных клубов в Единой лиге ВТБ

В Сербии рассматривают возможность участия местных баскетбольных клубов в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщили представители сербского баскетбольного сообщества, подчеркнув, что такой шаг может способствовать развитию спорта и укреплению международных связей.
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