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Месси забил 715-й гол на клубном уровне и 25-й в 2023 году

Месси забил 715-й гол на клубном уровне и 25-й в 2023 году

После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов.

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