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Защитник «Вест Хэма» Эмерсон интересен саудовскому клубу

Защитник «Вест Хэма» Эмерсон интересен саудовскому клубу

Левый защитник Эмерсон может покинуть «Вест Хэм». 29-летний итальянец интересен одному из клубов Саудовской Аравии, но переговоров пока не было, сообщает журналист Николо Скира.

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