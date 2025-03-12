Хотел накопить деньги себе, а оказалось - накопил их банку. Мужчина на протяжении 10 лет оставлял свою пенсию нетронутой, искренне полагая, что она продолжает копиться на его банковском счете.
Мужчина 10 лет копил пенсию на банковском счёте, а её там не оказалось! Суды посчитали - раз деньги не нужны, то можно пенсию не начислять
Комментарии
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В
Воробей
Подленькая какая практика! Позор и унижение для страны! Действительно, как к рабам .... С другой стороны, в тех же США, если банковский счёт какое-то долгое время не показывает активности, то банк обязан его передать правительству штата. Перед этим пытаясь посылать письма по последнему известному адресу владельца. Под предлогом, что владелец может быть умер. Вот я только не знаю, в смысле не думаю, что его невозможно будет востребовать в полном объёме, хотя это и потребовало бы пройти через некоторые формальности. Думаю, в статье вот этот предлог для отказа выплатить все деньги: "Судьи посчитали, что раз человек не обращается за деньгами - они ему значит и не нужны." какой-то липовый - причина могла быть только какие-то основание полагать, что получатель пенсии умер.
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20 час.
РОМАН Молчанов
СКИЗДИЛИ (
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12 час.
sorsw
Это и есть системное воровство. Есть ещё выплаты, с которыми бессовестные судьи нарушают законы, не желая разбираться "по сути", и это не лень,,,
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1 час.
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