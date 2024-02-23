Неподходящий сын для главкома ВСУ: Сырский открестился от своего русского ребенка Евгения КомароваЛичная жизнь Александра Сырского, нового главкома ВСУ, оказалась в центре внимания СМИ на фоне скандала, связанного с его сыном Иваном Сырским.
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