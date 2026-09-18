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ФедералПресс

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Погода в Москве резко изменится: к чему готовиться в середине октября

Погода в Москве резко изменится: к чему готовиться в середине октября

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Первые десять дней октября в столице и Центральной России пройдут при относительно сухой и комфортной погоде – дневная температура будет держаться в районе +12 градусов.

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